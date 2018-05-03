Свердловчанки поборются за звание лучшей автомобилистки

18:34 | 5.05.2018

Соревнования областного уровня «АвтоЛеди 2018» состоятся в столице Урала 12 и 13 мая. Принять участие в конкурсе сможет любая женщина с действующим водительским удостоверением категории В (легковые автомобили).



Как сообщили в в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, особенность данного мероприятия состоит в том, что сразиться за звание лучшей автомобилистки в области можно и без транспортного средства – организаторы соревнований предоставят машины с ручной коробкой передач. При подсчёте баллов будет оцениваться только мастерство вождения. Сами соревнования пройдут на специально подготовленном автодроме.



Согласно информации, размещённой в группе мероприятия во «ВКонтакте», в рамках «АвтоЛеди 2018» пройдёт конкурс на создание самого красивого жилета со световозвращающими элементами. Итоги этого конкурса не повлияют на общий результат основного этапа.



Заявки можно высылать на почту соревнований ekb_avtoledi@mail.ru до 9 мая включительно.



Фото: drive4x4.com.ua