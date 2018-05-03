Сегодня в Екатеринбурге отметили Международный день борьбы за права инвалидов

17:15 | 5.05.2018

Сегодня, 5 мая, в столице Урала прошли мероприятия, приуроченные ко дню инвалидов. В течение всего дня сразу на нескольких площадках в центре города стартовали интерактивные площадки с участием людей с ограниченными физическими возможностями, волонтёров и неравнодушной молодёжи.



Акцент мероприятия был сделан на то, чтобы любой горожанин смог почувствовать всю сложность передвижения инвалидов на себе. С полудня в центре Екатеринбурга работал инклюзивный лабиринт с различными препятствиями, которые в повседневной жизни затрудняют движение инвалидов. Сначала всем желающим предлагалось пройти лабиринт пешком, а потом пересесть в коляску и преодолеть бытовые препятствия: многочисленные пороги, ступеньки и двери. По словам участников акции, разница была ощутимой.



Также в рамках мероприятия группа волонтеров вместе с президентом Межрегиональной ассоциации инвалидов и благотворителей Алексеем Сухоруковым прошлась по маршруту Красной туристической линии с целью проверить, насколько самые знаковые места Екатеринбурга доступны для передвижения инвалидов. По словам президента ассоциации, городская инфраструктура сегодня позволяет инвалиду самостоятельно передвигаться по улицам.



Уточняется, что только в прошлом году на реализацию программы «Доступная среда» региональные власти выделили почти 450 миллионов рублей.



Фото: bigjack24.ru