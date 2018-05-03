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Новости дня


17:15 | 5.05.2018

Сегодня в Екатеринбурге отметили Международный день борьбы за права инвалидов

Сегодня, 5 мая, в столице Урала прошли мероприятия, приуроченные ко дню инвалидов. В течение всего дня сразу на нескольких площадках в центре города стартовали интерактивные площадки с участием людей с ограниченными физическими возможностями, волонтёров и неравнодушной молодёжи.

Акцент мероприятия был сделан на то, чтобы любой горожанин смог почувствовать всю сложность передвижения инвалидов на себе. С полудня в центре Екатеринбурга работал инклюзивный лабиринт с различными препятствиями, которые в повседневной жизни затрудняют движение инвалидов. Сначала всем желающим предлагалось пройти лабиринт пешком, а потом пересесть в коляску и преодолеть бытовые препятствия: многочисленные пороги, ступеньки и двери. По словам участников акции, разница была ощутимой.

Также в рамках мероприятия группа волонтеров вместе с президентом Межрегиональной ассоциации инвалидов и благотворителей Алексеем Сухоруковым прошлась по маршруту Красной туристической линии с целью проверить, насколько самые знаковые места Екатеринбурга доступны для передвижения инвалидов. По словам президента ассоциации, городская инфраструктура сегодня позволяет инвалиду самостоятельно передвигаться по улицам.

Уточняется, что только в прошлом году на реализацию программы «Доступная среда» региональные власти выделили почти 450 миллионов рублей.

Фото: bigjack24.ru

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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