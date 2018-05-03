ФК «Урал» стал обладателем премии «Лига Fair Play» за апрель

17:04 | 5.05.2018

По итогам апреля лидером в рейтинге «Лига Fair Play» стал футбольный клуб «Урал». Награждение команды пройдет уже в это воскресенье, 6 мая, перед началом матча «Урала» против команды «Амкар».



По информации пресс-службы Российской футбольной премьер-лиги, победитель «Лиги Fair Play» определяется по таким параметрам, как наличие желтых и красных карточек, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков. Согласно официальному сообщению РФПЛ, ФК «Урал» продемонстрировал наиболее высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-лиги в апреле.



Напомним, игра с «Амкаром» станет заключительным домашним матчем для клуба «Урал» в этом сезоне.



Фото: ФК «Урал»