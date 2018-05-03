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14:49 | 5.05.2018
В Екатеринбурге из окна 7-го этажа выпал маленький ребёнок
В УМВД по городу Екатеринбургу факт падения ребёнка подтвердили, сказав, что родителей дома не было, за малышкой присматривала старшая сестра.
«Сегодня около полудня в отдел полиции № 10 поступило сообщение из детской городской больницы № 9 о том, что к ним доставлен малолетний ребёнок с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительной информации, ребёнок 2 лет выпал из окна 7-го этажа. Со слов прибывших на место медиков, родителей дома не было. Пострадавший ребёнок находился дома со старшей сестрой», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу.
Сейчас на место происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полицейские напоминают, что в связи с наступлением весенне-летнего периода родителям маленьких детей стоит помнить об опасности нахождения детей на балконах, рядом с открытыми окнами и уж тем более на подоконниках.
Фото: inburg.ru
© «Вечерние Ведомости»
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