В Екатеринбурге из окна 7-го этажа выпал маленький ребёнок

14:49 | 5.05.2018

Сегодня на Старой Сортировке в Екатеринбурге из окна квартиры расположенной на седьмом этаже выпал маленький ребёнок. По словам очевидцев это была маленькая девочка.



В УМВД по городу Екатеринбургу факт падения ребёнка подтвердили, сказав, что родителей дома не было, за малышкой присматривала старшая сестра.



«Сегодня около полудня в отдел полиции № 10 поступило сообщение из детской городской больницы № 9 о том, что к ним доставлен малолетний ребёнок с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительной информации, ребёнок 2 лет выпал из окна 7-го этажа. Со слов прибывших на место медиков, родителей дома не было. Пострадавший ребёнок находился дома со старшей сестрой», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу.



Сейчас на место происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Полицейские напоминают, что в связи с наступлением весенне-летнего периода родителям маленьких детей стоит помнить об опасности нахождения детей на балконах, рядом с открытыми окнами и уж тем более на подоконниках.



Фото: inburg.ru