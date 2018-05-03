Особый противопожарный режим введён в 13 муниципалитетах Свердловской области

13:03 | 5.05.2018

В 13 муниципалитетах Свердловской области введён особый противопожарный режим подразумевающий запрет на использование открытого огня. Связаны такие ограничения с началом пожароопасного сезона в регионе.



Особый противопожарный режим это, прежде всего дополнительные требования, выдвигаемые к пожарной безопасности, как то: запрет на посещение лесов и разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и проведение прочих работ связанных с использование огня.



Нарушение требований противопожарного режима влечёт за собой крупные штрафы: от 2000 до 4000 рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а в особо серьёзных случаях виновному грозит уголовная ответственность.



Фото: kaluga24.tv