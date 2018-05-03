В Екатеринбурге на 79-летнюю пенсионерку напал грабитель

13:01 | 5.05.2018

В Екатеринбурге вечером 3 мая в подъезде дома на улице Пехотинцев неизвестный, применив насилие, открыто похитил имущество на сумму 1000 рублей у пенсионерки 1939 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, при осмотре места происшествия изъяты следы пальцев рук, видеозапись. По приметам задержан нигде не работающий ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.