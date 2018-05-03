Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 мая 2018 года

12:34 | 5.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 04.05.2018г. до 08:00 05.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 134 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них: три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 25 кражи чужого имущества, в том числе пять квартирных, одно неправомерное завладение автотранспортом, восемь фактов незаконного оборота наркотиков, из них 4 – сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадали два человека, из них 1 ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 31 мероприятие, в которых приняли участие 3570 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 114 полицейских, 72 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области