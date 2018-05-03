«Новоуральский мясной двор» оштрафовали за «неГОСТовскую» колбасу

Сотрудники Управления Роспотребнадзора оштрафовали на 100 тысяч рублей производителя колбасы и мясных изделий – ООО «Новоуральский мясной двор».В ходе проверки, проведенной в прошлом году, выяснилось, что колбаса вареная «Докторская» по результатам лабораторных испытаний не соответствует заявленному наименованию и требованиям ГОСТ «Изделия колбасные вареные. Технические условия» по составу используемого сырья. Так, специалисты обнаружили в колбасе фрагменты костной ткани и мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы. Компанию привлекли к ответственности и оштрафовали.Поплатился также и магазин «Минимарт» в Ревде, где была обнаружена колбаса. Предприятие торговли оштрафовали на 50 тысяч рублей и выдали предписание о приостановке реализации продукции.Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области