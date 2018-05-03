С екатеринбургской «Спецавтобазы» требуют 164 миллиона рублей за ущерб экологии

11:32 | 5.05.2018

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу требует взыскать с ЕМУП «Спецавтобаза» (занимается вывозом и утилизацией отходов) 164 миллиона 182 тысячи рублей в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду – сверхлимитное размещение отходов производства и потребления за 2015 год. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области. ЕМУП просит отказать в удовлетворении иска. Ближайшее заседание по данному делу состоится 30 мая.



Напомним, что в начале апреля оператор рынка твердых коммунальных отходов Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза», получивший полномочия по контролю за рынком мусора в Екатеринбурге и еще трети всех муниципалитетов региона, начал торги по мусороперевозкам. Возглавляет предприятие бывший депутат Нафик Фамиев.