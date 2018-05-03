Над МУП «Екатеринбургэнерго» вновь нависла угроза банкротства

10:49 | 5.05.2018

Окончание отопительного сезона для крупного поставщика тепла и горячей воды в уральской столице — МУП «Екатеринбургэнерго» заканчивается судебными разбирательствами а Арбитражном суде Свердловской области. В отношении муниципального предприятия подано исковое заявление о признании банкротом. Признать МУП несостоятельным требует владелец котельных ООО «Топливно-энергетический комплекс Чкаловский». Сумма исковых требований составляет 31 миллион 116 тысяч рублей.



Это уже второй процесс по банкротству для МУП «Екатеринбургэнерго» в этом году. Сначала предприятие пытались обанкротить налоговики за задолженность в размере более 45 миллионов рублей, однако энергетики начали частично гасить долг, а затем к процессу подключились АО «Екатеринбургэнергосбыт» и ООО «Формула развития территорий». Впрочем, Арбитражный суд Свердловской области отказал им в требованиях.