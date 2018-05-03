В Екатеринбурге малолитражка сбила ребенка на Шарташе

Накануне вечером на окраине Екатеринбурга в микрорайоне Шарташ произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги в не установленном месте. Ребенок перебегал дорогу по улице Проезжая, когда его сбил «Дэу Матиз». Водитель малолитражки не увидел пешехода из-за его резкого появления на проезжей части.Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП пострадавший пешеход с подозрением на сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушибы конечностей бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в детское лечебное учреждение.