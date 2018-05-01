В Екатеринбурге появилась Академия единоборств

20:50 | 4.05.2018

В Екатеринбурге состоялось официальное открытие Академии единоборств РМК, которая будет являться первым объектом в регионе, сконцентрированным исключительно на единоборствах.



В официальном открытии объекта приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава совета директоров РМК Игорь Алтушкин, а также спортсмены Федор Емельяненко и Костя Цзю.



Площадь Академии единоборств составила 7200 кв. метров. В ней размещены секции по 12 видам спорта, среди них — бокс, смешанные единоборства, тайский бокс, карате и греко-римская борьба. В настоящее время ведется обсуждение возможности проведения бесплатных занятий для одаренных спортсменов.



Фото: znak.com