«Сознательные казаки» с благословения епархии будут патрулировать улицы Екатеринбурга

20:47 | 4.05.2018

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в столице Среднего Урала стартовал набор в сводный казачий патрульный отряд. Основным функционалом патруля будет поддержание порядка на городских улицах.



В ряды сводного патрульного отряда смогут вступить все «сознательные, с активной гражданской позицией казаки». В их задачи будет входить не только охрана государственных объектов, памятников и мемориальных комплексов, но и осуществление контроля за порядком в местах с массовым пребыванием людей, в том числе во время крестных ходов, пребывания в нашем городе святынь. Не остались без внимания и общегородские митинги и народные гулянья, осуществлять контроль за поддержанием правопорядка на которых тоже собрались патрульные отряды казаков. Кроме того, в случае необходимости казаки смогут оказывать и медицинскую помощь, в патрульных дружинах есть санинструкторы.



С инициативой создания сводного патруля выступили казаки Пятого реестрового отдела «Исетская линия» Оренбургского войска. А благословение на патрульную службу казакам дали протоиерей Максим Миняйло и духовник Пятого отдела иерей Владимир Первушин.



Будет ли создание таких «сознательных» казачьих патрулей безвозмездным для бюджета города, или на благое дело и поддержание инициативы потребуются бюджетные средства, не сообщается.



Фото: Фонтанка.ру