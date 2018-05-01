Новости дня
18:29 | 4.05.2018
Бывший сотрудник Староуткинского лесничества оказался на скамье подсудимых
Между тем это не единственный пример, когда лесничие попадают на скамью подсудимых. Как стало известно veved.ru, в настоящее время в Шалинском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении теперь уже бывшего лесничего Староуткинского участкового лесничества Евгения Жданова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).
Как сообщил изданию директор ГКУ СО «Шалинское лесничество» Борис Берлин, Жданов был уволен в конце января 2018 года.
Отметим, что Евгений Жданов до поимки сам активно занимался защитой леса и выявлял незаконные рубки. Так, в октябре 2011 года им был составлен протокол о лесонарушении в отношении представителей компании «Аверс», арендующей лес, в котором установлен факт незаконной рубки за пределами отведенной лесосеки, что повлекло незаконную рубку леса объемом 858 куб. м и причинение ущерба на сумму почти 5 миллионов рублей. Несмотря на данное обстоятельство, спустя два месяца было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а Семнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону бизнесменов, посчитав, что факта нарушения не было.
ООО «Аверс», принадлежащее семье Ефтиных, весьма крупное по местным меркам предприятие — в 2008 году по договору аренды ему «отдали» на 49 лет несколько тысяч квадратных метров угодий на территории Шалинского лесничества. Вероятно, «обработать» такой большой участок предприниматели оказались не в силах, так как, согласно проверке исполнения лесного законодательства, проведенной прокуратурой Шалинского района, выявлено, что арендатором не обеспечено в полном объеме осуществление мероприятий по пожарной безопасности, санитарной безопасности, лесовосстановлению и уходу за лесами на арендуемых лесных участках в 2017 году.
Добавим, что за период с января 2014 года по настоящее время Шалинским районным судом было вынесено 23 обвинительных приговора по ч. 2, 3 ст. 260 УК РФ. Самым «суровым» при этом стал приговор в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, а, например, за вырубку леса на сумму 9,5 миллиона рублей гражданина Яцуна осудили всего на два года лишения свободы условно.
© «Вечерние Ведомости»
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