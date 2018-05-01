В столицу Урала прибыл советник Путина Вениамин Яковлев

17:43 | 4.05.2018

В Екатеринбург с рабочим визитом прибыл советник президента России Вениамин Яковлев. Как сообщает «Облгазета», сегодня в его графике посещение шести объектов и прием граждан. По результатам визита будут сформулированы конкретные указания, которые передадут губернатору Свердловской области Евгению Куйващеву.





Фото: rg.ru