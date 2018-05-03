До семи лет грозит уральскому лесничему, подозреваемому в незаконной рубке деревьев

17:19 | 4.05.2018

В Серове завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1972 года рождения, работающего лесничим. Его обвиняют в незаконной рубке деревьев в крупном размере.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, по версии следствия, в 2017 году обвиняемый давал бригаде лесорубов незаконные указания на рубку деревьев различных пород. Выявлено как минимум три подобных случая. Ущерб оценивается почти в полтора миллиона рублей.



Сейчас дело направлено в суд. Свердловчанину грозит до семи лет лишения свободы.