Екатеринбурженка выиграла суд у банка, который незаконно списал с ее счета зарплату

16:08 | 4.05.2018

В Екатеринбурге местная жительница, самостоятельно воспитывающая двух детей, осталась без зарплаты за два месяца из-за банка, который незаконно списал с ее счета деньги.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на счет екатеринбурженки поступала заработная плата, однако в декабре 2017 года в банк поступил исполнительный лист от другого кредитного учреждения о взыскании денежных средств с женщины. В итоге зарплата за декабрь и январь была списана в полном объеме, хотя по закону допускается не более 50 %.



Так как банк отказался возвращать деньги, прокуратура в интересах одинокой матери направила иск в суд, который в итоге принял решение взыскать с банка половину списанных средств, а также штраф в 6,7 тысячи рублей и 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.





Фото: pharmvestnik.ru