Свердловское МинЖКХ проверит выполнение программы благоустройства дворов

14:51 | 4.05.2018

До 1 июня в Свердловской области должны быть ликвидированы все недочеты на объектах благоустройства по прошлогодней программе комфортной городской среды. Сейчас министерство энергетики и ЖКХ региона приступило к проверке объектов.



В 20 муниципалитетах сохранность объектов уже проинспектировали. Нарушения выявлены в Алапаевске, Артемовском и Верхней Салде.



— Перед главами не только этих, но и оставшихся муниципалитетов поставлена задача: прежде чем приступить к реализации новой программы, еще раз тщательно обследовать объекты благоустройства прошлого года, составить детальный план устранения выявленных замечаний и не позднее 1 июня все недочеты исправить. Указанная работа при этом должна быть не только выполнена, но и подтверждена соответствующими фотоотчетами, — отметил глава МинЖКХ Николай Смирнов.



В ближайшее время будут проверены остальные муниципалитеты. Напомним, что в 2017 году в Свердловской области благоустроили 99 дворовых и 34 общественные территории. На это ушло 900 млн рублей. В 2018 году финансирование программы увеличили до 1,3 млрд рублей.





Фото: smo11.ru