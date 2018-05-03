В Екатеринбурге проходит рейд «Безопасная дорога»

С 4 по 6 мая в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проводят рейд «Безопасная дорога». Будут задерживаться пешеходы-нарушители, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Стоит обратить внимание на то, что только за четыре месяца текущего года в Екатеринбурге в результате наездов автотранспорта на пешеходов погибли девять человек. Всего за этот период произошло восемьдесят восемь столкновений автомобилей с пешеходами, в результате чего ещё восемьдесят два человека получили травмы различной степени тяжести. В 50 процентах случаев ДТП случается из-за того, что водители не уступают пешеходам дорогу, а ещё в 50 процентах виноваты сами пешеходы.Фото: youtube.com; tvernews.ru