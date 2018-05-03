На набережной Городского пруда начали менять плитку

13:42 | 4.05.2018

На пешеходной зоне набережной Городского пруда в Екатеринбурге начали менять плитку. На данный момент проход не закрыт. Пока рабочие убирают старую плитку.



Напомним, что замена плитки должна завершиться до чемпионата мира по футболу. Кроме того, подрядчик заменит бортовой камень и приведет в порядок газоны. Срок окончания всех работ — 12 июня.





Фото: МК-Урал