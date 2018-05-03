В Богдановиче за сбыт наркотиков осудили рабочего предприятия

13:11 | 4.05.2018

В Богдановиче осудили местного 34-летнего рабочего одного из предприятий. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в феврале 2017 года мужчина купил через Интернет 5,34 грамма наркотиков, расфасовал и хранил дома в холодильнике. На момент задержания часть вещества он успел продать.



В итоге суд приговорил наркоторговца к 11 с половиной годам в колонии строгого режима.





Фото: zyuzinomedia.ru