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13:11 | 4.05.2018
В Богдановиче за сбыт наркотиков осудили рабочего предприятия
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в феврале 2017 года мужчина купил через Интернет 5,34 грамма наркотиков, расфасовал и хранил дома в холодильнике. На момент задержания часть вещества он успел продать.
В итоге суд приговорил наркоторговца к 11 с половиной годам в колонии строгого режима.
Фото: zyuzinomedia.ru
© «Вечерние Ведомости»
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