В этом году Екатеринбург может продолжить перекачивать воду из Челябинской области

12:49 | 4.05.2018

Несмотря на начало паводка, водохранилища Екатеринбурга не накапливают нужное количество воды. В апреле в Верхнемакаровском водохранилище зафиксирована приточность 3 кубометра в секунду, в Волчихинском водохранилище — 7 кубометров в секунду. Этого недостаточно для накопления запасов.



— Низкая интенсивность роста приточности нехарактерна для водосборной площади Екатеринбурга. По сути, паводок запаздывает на 1–2 недели, говорить о накоплении водных запасов на сегодняшний день невозможно, зафиксирован подъем уровней не больше чем на 1–2 сантиметра. При этом в 2017 году в конце апреля уровни поднялись на 27 сантиметров, в 2016 году в этот период набрали 70 сантиметров и вышли на необходимый подпорный уровень, — рассказал заместитель технического директора по эксплуатации МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.



Если интенсивность паводка не вырастет, возможно, в этом году Екатеринбург снова прибегнет к перекачке воды из резервного Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области.



Напомним, что в октябре прошлого года началась перекачка воды, которая продлилась четыре месяца. На это пришлось потратить более 100 млн рублей.



В пресс-службе Водоканала отметили, что осадки в Екатеринбурге не влияют на наполняемость водохранилищ: территория водосборной площади Екатеринбурга расположена в районе Полевского.





Фото: m.екатеринбург.рф