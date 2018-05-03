В Екатеринбурге владелец «резиновой» квартиры получил условный срок

12:17 | 4.05.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор местному ранее судимому 46-летнему жителю за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в прошлом году мужчина поставил на учет в своей квартире (по адресу бульвар Культуры, д. 26) 26 мигрантов, преимущественно граждан стран ближнего зарубежья. При этом иностранцы в данном помещении не проживали.



В итоге суд приговорил екатеринбуржца к году условно с испытательным сроком на два года.





Фото: 31tv.ru