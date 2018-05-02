За долг в три миллиона у свердловчанина арестовали земельный участок

11:45 | 4.05.2018

Судебные приставы арестовали в Свердловской области земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 3,7 га, принадлежащий должнику.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, мужчина задолжал более трех миллионов рублей частному лицу. Исполнительное производство находится в Ирбитском и Байкаловском районных отделах судебных приставов. Несмотря на все меры воздействия, в том числе ограничение на выезд за границу, должник не спешил расплатиться.



Сейчас идет оценка стоимости арестованного земельного участка. В дальнейшем его продадут на торгах.



