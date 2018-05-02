ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 3 мая 2018 года

11:34 | 4.05.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 3 мая произошло 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 7 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 06.00 час на 11 км автодороги «подъезд к деревне Аксариха от автодороги Екатеринбург – Тюмень» водитель автомобиля «ВАЗ-2112», не справился с управлением транспортным средством, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание.



В результате ДТП травмы получил сам водитель и его пассажир - мужчина 1982 года рождения.



В 10.55 в Кировграде на перекрестке улиц Кировградская – Дзержинского водитель автомобиля «Хёндэ», при проезде регулируемого перекрестка проехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - мальчика 2007 года рождения, перебегавшего проезжую часть улицы Дзержинского на разрешающий сигнал светофора.



В 16.10 в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте водитель автомобиля «ВАЗ-21101» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП пешеход, мужчина 1957 года рождения, с различными травмами госпитализирован.



В 18.00 в 2 км от автодороги Екатеринбург-Тюмень, на подъезде к деревне Темная, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель транспортного средства с тяжелыми травмами госпитализирован в лечебное учреждение.



За 3 мая выявлено нарушений ПДД:



Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 43

Выезд на полосу встречного движения — 30

Непредоставление преимущества пешеходам — 277

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 28

Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 73

Не использование ремней безопасности — 816



Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.