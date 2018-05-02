В Нижнем Тагиле прокуратура проверила службу отлова собак

В Нижнем Тагиле по многочисленным сообщениям СМИ проверили деятельность ООО «Служба отлова безнадзорных животных». Передержку собак в районе железнодорожной станции Сан-Донато посетили сотрудники природоохранной прокуратуры, департамента ветеринарии, Роспотребнадзора, а также сотрудники полиции.По итогам проверки выявлены нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Территория передержки, где на момент проверки содержались 13 собак, захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак. Все это складируется в одном из строений.Кроме того, в пункте передержки не ведется первичный учет поступающих и выбывающих животных, дезинфекция помещений и оборудования, вакцинация сотрудников против бешенства и др.Также, по предварительной информации, срок действия контракта между администрацией Горноуральского городского округа и данной службой истек 31 декабря 2017 года.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки возбуждены административные дела. ООО «Служба отлова безнадзорных животных» оштрафовано на 95 тысяч рублей.Отметим, что факты нарушений вскрылись в декабре прошлого года, когда в пункте передержки при пожаре погиб сторож.