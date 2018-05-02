Новости дня
10:57 | 4.05.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении газа местным жителем
Отметим, что с начала 2018 года в Екатеринбурге возбуждено четыре уголовных дела в отношении расхитителей газа.
Фото: ki-news.ru
© «Вечерние Ведомости»
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