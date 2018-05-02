В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении газа местным жителем

10:57 | 4.05.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении газа. Как сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза», житель Верх-Исетского района самовольно подключил свой частный дом, расположенный на улице Котовского, к сети газоснабжения. Мужчина в течение двух месяцев пользовался топливом, чем причинил ущерб почти на 80 тысяч рублей.



Отметим, что с начала 2018 года в Екатеринбурге возбуждено четыре уголовных дела в отношении расхитителей газа.





Фото: ki-news.ru