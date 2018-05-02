Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 мая 2018 года

10:36 | 4.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 03.05.2018 до 08:00 04.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 143 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 противоправных деяний. Из них одно убийство, четыре факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 36 краж чужого имущества, в том числе три квартирных, два угона автотранспорта, четыре факта незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 2120 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 459 сотрудников органов внутренних дел, 100 сотрудников Росгвардии, 300 курсантов УрЮИ, 30 работников частных охранных предприятий, два члена добровольных народных дружин. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области