В Екатеринбурге задержали грабителя, напавшего на пенсионерку в подъезде

10:32 | 4.05.2018

Накануне вечером в подъезде дома на улице Пехотинцев неизвестный напал на пенсионерку. Как рассказала сама пострадавшая, мужчина, угрожая убийством, забрал у нее сумку и мобильный телефон.



Вскоре при патрулировании прилегающих улиц сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого — 35-летнего ранее судимого местного жителя. При задержании он оказал сопротивление.



В отделе полиции у мужчины изъяли похищенное имущество. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.