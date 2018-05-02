От весны не осталось и следа: в Нижнем Тагиле выпал снег

10:28 | 4.05.2018

Снег выпал в Нижнем Тагиле сегодня, 4 мая. Осадки припорошили землю, взволновав с утра автомобилистов: многие уже переобулись в летнюю резину. По данным синоптиков, ждать милости от природы в ближайшую неделю точно не следует.



В ближайшее время местами в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, на севере возможен мокрый снег, усиление ветра до 15–18 м/с. Потепление до +14 придет только в воскресенье, 6 мая, да и то всего на один день. С понедельника, 7 мая, опять похолодает и пойдут дожди.



Фото: Дмитрий Назаров