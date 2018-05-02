Причиной ДТП на улице Восточной в Екатеринбурге стал открытый люк

Сегодня утром на улице Восточной, на участке между Первомайской и Шевченко, произошло ДТП, причиной которого стал открытый на дороге люк.Водитель Ssang Yong, попав колесом в открытый люк, потерял управление автомобилем и столкнулся с Renault Megane, после чего корейца выбросило в придорожные насаждения.В результате ДТП на этом участке улицы Восточной образовалась пробка.Фото: Е1.ru