В Екатеринбурге разработают новую транспортную схему

10:15 | 4.05.2018

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который разработает схему развития транспортной инфраструктуры города до 2035 года, включая воздушный, железнодорожный, автомобильный транспорт.



Работа должна состоять из трех этапов. На первом необходимо дать характеристику нынешнему состоянию транспортной инфраструктуры, на втором — выбрать оптимальный вариант развития, последний этап предполагает разработку комплексной схемы организации дорожного движения.



Целью разработки новой схемы является повышение безопасности дорожного движения, пропускной способности дорог, доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения.



На разработку администрация готова потратить 26 млн рублей.