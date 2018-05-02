В Горном Щите в посёлке Майском сгорел частный жилой дом

09:50 | 4.05.2018

Сегодня в 05:02 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Майском, находящемся рядом с Горным Щитом. Там на улице Майской на площади 100 кв. м горели частный жилой дом и баня.



К месту пожара выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Уже в 05:32 открытое горение было ликвидировано, но огонь успел уничтожить как дом, так и баню. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08:35.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области