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Новости дня


09:50 | 4.05.2018

В Горном Щите в посёлке Майском сгорел частный жилой дом

Сегодня в 05:02 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Майском, находящемся рядом с Горным Щитом. Там на улице Майской на площади 100 кв. м горели частный жилой дом и баня.

К месту пожара выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Уже в 05:32 открытое горение было ликвидировано, но огонь успел уничтожить как дом, так и баню. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08:35.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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