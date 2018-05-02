На улице Токарей ночью горело пять автомобилей

09:46 | 4.05.2018

Сегодня ночью при пожаре на улице Токарей сгорели три автомобиля: Hyundai Elantra, Kia Rio, Daewoo Matiz. Также огнем повреждены кузова машин Toyota Corolla и Volkswagen Passat, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



- По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владельцы транспортных средств Kia Rio и Daewoo Matiz уже обратились с заявлениями в полицию. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.