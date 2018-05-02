Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге ограничено теплоснабжение 22 домов

09:34 | 4.05.2018

Сегодня ночью на улице Фрунзе в Екатеринбурге произошла коммунальная авария – поврежден трубопровод диаметром 500 мм. Сейчас на месте работают три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники. 22 дома ограничены в подаче тепла и горячей воды.



— Учитывая, что температура наружного воздуха +8 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы, — отметили в пресс-службе ЕТК.





Фото: пресс-служба ЕТК