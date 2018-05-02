При пожаре на улице Белореченской погибла девушка

09:18 | 4.05.2018

Накануне вечером в Екатеринбурге произошел пожар по адресу улица Белореченская, 24/2. До прибытия пожарных из пятиэтажного дома эвакуировались 18 человек, в том числе четверо детей. Один человек спасен пожарно-спасательными подразделениями по автолестнице.



Горела квартира на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м. При тушении обнаружена погибшая девушка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, криминальных телесных повреждений нет. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.