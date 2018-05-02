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Новости дня


23:01 | 3.05.2018

Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ

Сегодня в ЦК «Урал» в Екатеринбурге состоялся концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, посвященный Дню Победы. Организаторами мероприятия стали прокуратура города Екатеринбурга, районные прокуратуры Екатеринбурга и Свердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ».

Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


В праздничном концерте для ветеранов выступили артисты разных возрастов, среди них – артисты театра детской песни «Fантазеры» при молодежном театре-студии «Галерка», воспитанники клуба по месту жительства «Искра» Кировского района города Екатеринбурга (они же вручили ветеранам Великой Отечественной войны подарки, сделанные своими руками), музыканты Артем Анисимов, Олег Шабатовский и фронтмен группы In Bloom Вячеслав Мухамадеев.

Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


От имени всех прокуроров города к ветеранам обратилась прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова: «Мы благодарим вас за то, что мы сегодня живем. Живем счастливо, воспитываем детей, нянчим внуков. Все это только благодаря тому, что в 1945 году вы победили. Мы никогда не забудем те страницы истории, которые связаны с Великой Отечественной войной, и всегда будем благодарны вам за мирное небо».

Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Ведущими мероприятия стали руководитель молодежной организации «МАЙ» Гузель Аиткулова, старший помощник прокурора города Екатеринбурга Сергей Шевченко, главный редактор газеты для молодежи «Плотинка» Ксения Нигамаева, а также активисты СРМОО «МАЙ» Елизавета Тайтурова, Дарья Углинских и Диана Шабатовская.

Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


«Мы хотим, чтобы наши дорогие герои всегда знали, что мы благодарны и обязаны им всем: нашей жизнью, нашими успехами. Их подвиг - в нас, в наших сердца, в наших поступках. День Победы – это не только 9 мая, это каждый новый день, когда мы живем, любим и дышим. День Победы – это каждый из нас», - отметила руководитель СРМОО «МАЙ» Гузель Аиткулова.

Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Отметим, что каждый из ветеранов был привезен на концерт сотрудниками прокуратуры. Перемещаться по зданию главным героям праздника помогали члены «Юнармии». Все ветераны также были развезены по домам с подарками от организаторов мероприятия и, вероятно, хорошим настроением.

Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ


Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ



Фото: Андрей Гоголев

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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