Новости дня
23:01 | 3.05.2018
Прокуратура Екатеринбурга и общественники провели концерт для ветеранов ВОВ
В праздничном концерте для ветеранов выступили артисты разных возрастов, среди них – артисты театра детской песни «Fантазеры» при молодежном театре-студии «Галерка», воспитанники клуба по месту жительства «Искра» Кировского района города Екатеринбурга (они же вручили ветеранам Великой Отечественной войны подарки, сделанные своими руками), музыканты Артем Анисимов, Олег Шабатовский и фронтмен группы In Bloom Вячеслав Мухамадеев.
От имени всех прокуроров города к ветеранам обратилась прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова: «Мы благодарим вас за то, что мы сегодня живем. Живем счастливо, воспитываем детей, нянчим внуков. Все это только благодаря тому, что в 1945 году вы победили. Мы никогда не забудем те страницы истории, которые связаны с Великой Отечественной войной, и всегда будем благодарны вам за мирное небо».
Ведущими мероприятия стали руководитель молодежной организации «МАЙ» Гузель Аиткулова, старший помощник прокурора города Екатеринбурга Сергей Шевченко, главный редактор газеты для молодежи «Плотинка» Ксения Нигамаева, а также активисты СРМОО «МАЙ» Елизавета Тайтурова, Дарья Углинских и Диана Шабатовская.
«Мы хотим, чтобы наши дорогие герои всегда знали, что мы благодарны и обязаны им всем: нашей жизнью, нашими успехами. Их подвиг - в нас, в наших сердца, в наших поступках. День Победы – это не только 9 мая, это каждый новый день, когда мы живем, любим и дышим. День Победы – это каждый из нас», - отметила руководитель СРМОО «МАЙ» Гузель Аиткулова.
Отметим, что каждый из ветеранов был привезен на концерт сотрудниками прокуратуры. Перемещаться по зданию главным героям праздника помогали члены «Юнармии». Все ветераны также были развезены по домам с подарками от организаторов мероприятия и, вероятно, хорошим настроением.
Фото: Андрей Гоголев
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
03.05.2018
21:32 | 3.05.2018
Назначен новый начальник ГУФСИН по Свердловской области
20:56 | 3.05.2018
СК предъявил 49-летнему мужчине обвинение в убийстве двухлетней девочки в Нижнем Тагиле
20:11 | 3.05.2018
В Екатеринбурге отметят 100-летие создания двух военных округов
19:45 | 3.05.2018
Южноуральцы установят «Рекорд Победы»
18:25 | 3.05.2018
В Прикамье открылся расширенный центр детской гематологии
17:47 | 3.05.2018
5 мая екатеринбуржцев зовут на общегородской субботник
17:46 | 3.05.2018
В Асбесте суд отправил в колонию предпринимателя, откликнувшегося на просьбу многодетной семьи
17:37 | 3.05.2018
Завтра пермские баскетболисты примут «УНИКС»
17:32 | 3.05.2018
На сотрудников транспортной полиции Кургана завели уголовное дело. «Действовали из ложно понятых интересов службы»
17:26 | 3.05.2018
Международный пермский кампус сможет вместить порядка 6 тысяч студентов краевых вузов
17:14 | 3.05.2018
В Екатеринбурге суд отправил в колонию адвоката, защищавшего интересы игорного бизнеса
17:13 | 3.05.2018
Василий Кузнецов обсудил с пермскими школьниками тему патриотизма и здорового образа жизни
17:08 | 3.05.2018
Следственные органы проводят проверку по факту гибели двухлетней девочки в Екатеринбурге
16:56 | 3.05.2018
Ветераны Перми положительно оценили ремонт набережной Камы
16:50 | 3.05.2018
Международный аэропорт Пермь проводит традиционную акцию для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
16:47 | 3.05.2018
На Среднем Урале ожидаются сильные дожди и мокрый снег
16:40 | 3.05.2018
В Перми проходит второй городской конкурс «Моя природная территория»
16:32 | 3.05.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков в городском call-центре
16:22 | 3.05.2018
7 мая состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Перми за 2017 год
15:43 | 3.05.2018
В столице Урала стартует проект «Академия развития моногородов»
15:08 | 3.05.2018
В Зауралье за минувшие сутки в пожарах погибли двое пенсионеров
14:47 | 3.05.2018
В Екатеринбурге утонула малолетняя девочка
14:39 | 3.05.2018
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья — 2018»
14:30 | 3.05.2018
На Урале предприятие оштрафовали за постановку мигрантов на учет
14:29 | 3.05.2018
Водитель и 7-летняя девочка погибли при столкновении ВАЗа с бетономешалкой в Шадринске
14:18 | 3.05.2018
В 2018 году по заказу пермских энергетиков «ЭнергосбыТ Плюс» проведено энергообследование более 100 зданий
14:00 | 3.05.2018
В воскресенье у «Екатеринбург Арены» ограничат движение
13:38 | 3.05.2018
В Екатеринбурге «Монетку» оштрафовали за отсутствие маркировки
12:56 | 3.05.2018
Открыто прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Кишиневом
12:32 | 3.05.2018
В 2018 году прикамские аграрии уже получили 950 млн рублей субсидий из краевого бюджета
12:19 | 3.05.2018
В субботу в Перми будет ограничено движение транспорта
12:10 | 3.05.2018
В Свердловской области из-за паводка подтоплено пять мостов
12:08 | 3.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 мая 2018 года
11:51 | 3.05.2018
Баскетболистки УГМК стали 12-кратными чемпионками России
11:35 | 3.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 29 апреля по 2 мая 2018 года