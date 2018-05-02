СК предъявил 49-летнему мужчине обвинение в убийстве двухлетней девочки в Нижнем Тагиле

20:56 | 3.05.2018

Уроженцу Кушвы предъявлено обвинение в убийстве двухлетней девочки. По версии следствия, убийство случилось 29 апреля в Нижнем Тагиле, где 49-летний обвиняемый распивал спиртные напитки с семейной парой, дочь которой и стала жертвой преступления.



По информации СУ СКР по Свердловской области, установлено, что в момент совершения злодеяния обвиняемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что могло спровоцировать неадекватные действия. Известно, что мужчину задержали и заключили под стражу в день убийства.



В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что тело девочки было обнаружено 29 апреля около 21:30. На место происшествия выезжали оперативники отдела полиции № 20 и следователи СК. Подозреваемым в убийстве оказался житель Кушвы 1969 года рождения, работавший плотником на местном предприятии. Примечательно, что днем он помогал семейной паре в переезде из Кушвы в Нижний Тагил, а вечером остался праздновать новоселье.



Сейчас мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В рамках расследования проводится комплекс судебных экспертиз, допрашиваются родители ребенка, обвиняемый и возможные свидетели.



Фото: news.vse42.ru