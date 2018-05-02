В Екатеринбурге отметят 100-летие создания двух военных округов

20:11 | 3.05.2018

По случаю празднования 100-летия создания Приволжского и Уральского военных округов в Екатеринбурге пройдет несколько ярких мероприятий. Так, завтра, 4 мая, в ЦПКиО им. Маяковского в 22:00 запустят артиллерийский салют. Как сообщили в ЦПКиО, над парком выпустят 30 холостых залпов из 76-миллиметрового орудия ЗИС-3 и 30 залпов из трех салютных установок.



Интересная программа ожидается завтра и на площади Советской Армии. Утром здесь откроется выставка вооружения и военной техники ЦВО. Завершится праздник выступлением Сергея Бобунца, который исполнит хиты группы «Смысловые галлюцинации», и праздничным салютом.



Фото: obruchevskiymedia.ru