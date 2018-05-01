5 мая екатеринбуржцев зовут на общегородской субботник

17:47 | 3.05.2018

Общегородской субботник, который уже дважды откладывали из-за погодных условий, планируют провести в эту субботу, 5 мая. На уборку дендрологического парка на улице 8 Марта по традиции выйдут сотрудники администрации Екатеринбурга и депутаты Екатеринбургской городской Думы.



С начала апреля, по данным пресс-службы мэрии, с улиц Екатеринбурга вывезли более 12 тысяч тонн грязи и мусора. Очищено более 70% дорог и почти 90% тротуаров и пешеходных зон.



Также специалисты МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» приступили к сезонной уборке поверхности Городского пруда. Только в мае здесь планируется более 40 чисток, а во время ЧМ-2018 работы будут вестись ежедневно.





Фото: nashgorod.ru