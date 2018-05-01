Следственные органы проводят проверку по факту гибели двухлетней девочки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту гибели двухлетней девочки.Напомним, что сегодня днем родители сообщили о пропаже своей дочери 2016 года рождения. На место выехали спасатели, которые обнаружили тело утонувшего ребенка в реке Исток неподалеку от коллективного сада «Авиатор».«По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле ребенка не имеется. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники ребенка, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.