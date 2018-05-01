На Среднем Урале ожидаются сильные дожди и мокрый снег

16:47 | 3.05.2018

4 мая на территории Свердловской области снова ожидается мокрый снег, а также сильные дожди. По информации синоптиков, завтра непогода придет и в уральскую столицу: прогнозируется дождь с мокрым снегом, возможно усиление ветра до 15–18 м/с.



ГУ МЧС по Свердловской области обращается к жителям с рекомендациями по безопасности. Во время непогоды лучше воздержаться от туристических походов и ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. При сильном ветре необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.





Фото: ugranow.ru