Проекты благоустройства 13 свердловских городов претендуют на федеральные гранты

16:07 | 3.05.2018

13 проектов благоустройства городов Свердловской области участвуют во всероссийском конкурсе, победители которого получат федеральные гранты в размере от 30 до 100 млн рублей.



Сейчас заявки свердловских городов прошли общественные слушания и направлены на рассмотрение в Минстрой РФ. Среди проектов:



Аллея Победы в Асбесте;

Максимовский проспект в Краснотурьинске;

Французский сад вокруг Покровского собора в Полевском;

Городской парк в Ирбите;

Исторический центр города с набережной городского пруда в Сысерти;

Городской парк культуры и отдыха в Кировграде;

Площадь Быкова в Нижней Салде;

Введенская площадь в Верхних Сергах;

Набережная в Верхней Туре;

Набережная в Бисерти;

Набережная в Волчанске;

Городская площадь с мостом через реку Заставка в Нижних Сергах;

Центральная площадь в Верхотурье.



Отметим, что гранты получат 60 городов с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 исторических поселений федерального и регионального значения.



Фото: Аллея Победы в Асбесте/asbest.wikimapia.org