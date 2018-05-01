В столице Урала стартует проект «Академия развития моногородов»

15:43 | 3.05.2018

В конце мая в Екатеринбурге стартует образовательный проект «Академия развития моногородов». На протяжении месяца в столице Урала будут проходить семинары-конференции для управленческих команд моногородов Уральского федерального округа.



— Наряду с докладами экспертов запланированы дискуссии, воркшопы, индивидуальные консультации. Также специально для нового проекта разработана деловая игра, посвященная поискам инвесторов, чтобы представители органов власти и предприниматели могли не просто обсудить подходы к сотрудничеству, но и опробовать их на практике, понаблюдать друг за другом и затем выявить самые результативные стратегии коммуникации, — рассказал генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.



Отметим, что в мероприятиях примут участие эксперты из аппарата Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России, Центра проектного менеджмента РАНХиГС.



После Екатеринбурга такие же конференции пройдут в Набережных Челнах, Новосибирске, Хабаровске, Москве и Каспийске.





Фото: pronedra.ru