«Понять и простить» предлагают кредиторам депутата-единоросса Ильи Гаффнера

15:22 | 3.05.2018

Как сообщает сегодня издание Znak.com, Александр Осинский, арбитражный управляющий депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, собирается предложить кредиторам депутата «понять и простить» своего подопечного и завершить процедуру реализации имущества, которая сейчас в его отношении введена. Именно такой пункт внесен в повестку дня собрания комитета кредиторов депутата-банкрота, которое должно состояться 14 мая.



Напомним, Илья Гаффнер был признан банкротом в июне 2016 года, тогда в отношении него была введена процедура реализации имущества. Ее завершение будет означать прекращение процедуры банкротства депутата.



Основными кредиторами Ильи Гаффнера были Россельхозбанк и Сбербанк, сумму предъявленных к депутату требований составляла более 168,8 млн рублей. В конце 2016 года Сбербанк уступил компании «Приоритет» права требований по обязательствам ООО «Шиловское», в том числе - к И.В. Гаффнеру. Полгода спустя, в июне 2017 года, Арбитражный суд Свердловской области закрепил произошедшие изменения в соответствующем реестре требований кредиторов.



«Таким образом, Сбербанк не является одним из основных кредиторов г-на Гаффнера в рамках данного банкротного процесса. Что касается обязательств И.В. Гаффнера по личным кредитам (кредитная карта), то Сбербанк включен в реестр кредиторов с требованиями на сумму 120 тыс. руб», - отметили в пресс-службе Сбербанка.



Причиной банкротства Ильи Гаффнера стало его поручительство перед банками по кредитам, выданным семейным компаниям депутата. После того, как деньги у этих предприятий «испарились», другого слова не подберёшь, банки предъявили претензии депутату-поручителю, но и у него денег не оказалось, впрочем как и имущества, покрывающего обязательства.



Депутат Илья Гаффнер стал известен далеко за пределами Свердловской области после того, как дал совет россиянам в кризис: «Надо меньше есть».



Фото: Владислав Лоншаков/Коммерсантъ