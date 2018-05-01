В Екатеринбурге утонула малолетняя девочка

14:47 | 3.05.2018

В реке Исток неподалеку от коллективного сада «Авиатор» обнаружено тело утонувшего ребенка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем родители сообщили о пропаже своей дочери 2016 года рождения, после чего на место выехали спасатели.



К сожалению, спасти ребенка не удалось. Сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция и следственные органы. Родителям оказывают психологическую помощь.



Отметим, что с начала года в Свердловской области утонули три человека.