В воскресенье у «Екатеринбург Арены» ограничат движение

14:00 | 3.05.2018

В воскресенье, 6 мая, на «Екатеринбург Арене» состоится третий тестовый матч. На этот раз «Урал» сыграет с «Амкаром». В связи с проведением матча в районе стадиона введут ограничения движения на следующих участках:



- с 12:00 до 19:00 на улице Ключевской (от Токарей до Мельникова), Пирогова (от Крауля до Анри Барбюса), Татищева (от Репина до Мельникова).



- с 17:00 до 19:00 на улице Репина (от Мельникова до дома № 14 и от проспекта Ленина до Малышева), Малышева (от Московской до Репина), Крауля (от Мельникова до Репина).



Кроме того, с 17:00 до 19:00 движение полностью перекроют на улице Репина от дома № 14 до пересечения с Малышева. Также будет запрещена стоянка на улице Ключевской (от Токарей до Мельникова) и на Репина (от Мельникова до Малышева).





Фото: ru2018.org