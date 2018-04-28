Открыто прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Кишиневом

12:56 | 3.05.2018

Открыто регулярное прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Кишиневом. 29 апреля состоялся первый в современной истории аэропорта Кольцово рейс в столицу Молдавии.



Как сообщили в пресс-службе Кольцово, перелеты будут осуществляться два раза в неделю, а с 30 мая – три раза.



– Запуск нового рейса из воздушной гавани Екатеринбурга позволит уральским туристам не только насладиться красотами гостеприимного молдавского края, но и планировать сложные маршруты в Западную Европу со стыковкой в простом и понятном русскоговорящему туристу Кишиневе, - отметил исполнительный директор Кольцово Алексей Пискунов.





Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово