В Свердловской области из-за паводка подтоплено пять мостов

12:10 | 3.05.2018

По состоянию на 3 мая в Свердловской области подтоплено пять низководных мостов и один подъезд к мосту. Таким образом, из-за паводка ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами, в которых проживают 2,6 тысячи человек (941 дом). На реках Пышма (Талицкий городской округ) и Тура (село Туринская Слобода) организованы лодочные переправы.



- Весенний паводок развивается в соответствии с прогнозом. Подтопленных объектов экономики и жилых домов нет. В населенных пунктах заблаговременно создан запас продуктов питания и товаров первой необходимости, организовано медицинское обеспечение населения и противопожарная защита, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области