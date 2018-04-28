Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 мая 2018 года

12:08 | 3.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.05.2018 до 08:00 03.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 98 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 73 противоправных деяния. Из них 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбой, 2 грабежа, 22 кражи чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 3 угона, 2 факта мошенничества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 4 — хранение и 2 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 8 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека погибли, ещё 8 человек, в том числе 3 ребенка, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие 2710 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 123 сотрудника полиции, 40 сотрудников частных охранных предприятий, 3 члена добровольных народных дружин и 10 волонтеров. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области